В "ЛДНР" активных людей часто забирают "на подвал" - МВОТ
Афишировать свою проукраинскую позицию на временно оккупированных территориях Донбасса опасно.
На временно оккупированных территориях Донбасса ведется охота на проукраинсконастроенных граждан продолжается. Активных людей часто забирают "на подвал". Об этом заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Олеся Цыбулько, пкередає «5 канал».
"Они хотят возвращение Украины и для них очень больно слышать когда говорят, что нужно отказаться от этих территорий. Они прислушиваются к каждому месседжу украинских СМИ о людях, которые там остались", – сказала она.
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Цыбулько пояснила, что украинцам в «Л/ДНР» опасно контактировать с любыми «органами власти» боевиков и афишировать свою проукраинскую позицию.
"Люди на оккупированных территориях не афишируют проукраинские взгляды, избегают любых контактов с органами власти, потому что это опасно. Даже соотечественники невольно могут предоставить информацию о них оккупантам. Люди могут показать свои политические взгляды только на блокпосту Украины", – рассказала Цыбулько.
Как сообщал УНИАН ранее, в ближайшее время ситуация на Донбассе останется такой, как сейчас. Об этом заявил российский журналист Аркадий Бабченко. Он считает, что особой политической воли что-то менять не просматривается ни у Украины, ни у России, ни у Запада.
"Все зашло в тупик. Я предполагаю, что РФ не оставит попыток вернуть Украину в свое имперское лоно. Россия выжидает, и при любом ухудшении ситуации здесь, в Украине, будут сделаны новые шаги", - отметил Бабченко.