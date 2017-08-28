В "ЛДНР" активных людей часто забирают "на подвал" - МВОТ

На временно оккупированных территориях Донбасса ведется охота на проукраинсконастроенных граждан продолжается. Активных людей часто забирают "на подвал". Об этом заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Олеся Цыбулько, пкередає «5 канал».

"Они хотят возвращение Украины и для них очень больно слышать когда говорят, что нужно отказаться от этих территорий. Они прислушиваются к каждому месседжу украинских СМИ о людях, которые там остались", – сказала она.

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Цыбулько пояснила, что украинцам в «Л/ДНР» опасно контактировать с любыми «органами власти» боевиков и афишировать свою проукраинскую позицию.

"Люди на оккупированных территориях не афишируют проукраинские взгляды, избегают любых контактов с органами власти, потому что это опасно. Даже соотечественники невольно могут предоставить информацию о них оккупантам. Люди могут показать свои политические взгляды только на блокпосту Украины", – рассказала Цыбулько.

Как сообщал УНИАН ранее, в ближайшее время ситуация на Донбассе останется такой, как сейчас. Об этом заявил российский журналист Аркадий Бабченко. Он считает, что особой политической воли что-то менять не просматривается ни у Украины, ни у России, ни у Запада.

"Все зашло в тупик. Я предполагаю, что РФ не оставит попыток вернуть Украину в свое имперское лоно. Россия выжидает, и при любом ухудшении ситуации здесь, в Украине, будут сделаны новые шаги", - отметил Бабченко.