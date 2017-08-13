В зоне АТО не спадает напряжение - штаб

Вблизи Авдеевской промышленной зоны сегодня российско-оккупационные войска почти два часа обстреливали оборонительные укрепления украинских бойцов. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«Не приходит напряжение и в районе Авдеевской промзоны. Здесь днем боевики почти два часа обстреливали наши укрепления из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В ответ бойцы АТО плотным огнем заставили противника к тишине», - отмечается в сводке.

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В целом, по данным штаба, сегодня ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой Вооруженными силами Украины.

Днем боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов по укреплениям сил АТО в районе Чермалыка, что на Приморском направлении. Также оккупанты открывали огонь недалеко от поселка Широкино.

На Луганском направлении около часа ночи террористы выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам в Троицком.

Также в сводке сообщается, что наряду с неудачными попытками вовлечь украинских военных в долгосрочное огневое противостояние, боевики продолжают грабить и цинично использовать население оккупированного Донбасса. Недавно в Горловке так называемые «милиционеры» «ДНР» задержали боевика 3-й отдельной мотострелковой бригады, который с разрешения командования организовал масштабный сбыт контрабандных товаров.

Также жителей Донбасса, которые стали боевиками, все чаще заставляют ехать воевать в Сирию.

«А ввиду того, что эти люди не граждане России, в случае гибели их тела домой никто не возвращает», - добавили в штабе.

Как сообщает на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК), по домам жителей Марьинки террористы стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.

В результате попадания мины повреждена крыша и посечены стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко. Среди местных жителей пострадавших нет.

«Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.