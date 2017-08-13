Сутки в зоне АТО: один украинский боец погиб, восемь пострадали



Ситуация в зоне АТО в прошедшие сутки была стабильной, без тенденции к обострению. Российско-оккупационные группировки принципиально не уменьшают количество обстрелов наших позиций, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных сил Украины. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Так, вчера вечером, на Приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениях неподалеку от Водяного, получая при этом жесткий ответ. В следствие этого противостояния один украинский боец погиб, один получил ранения. Кроме того, уже ночью бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

На Донецком направлении под гранатометным огнем противника оказались наши опорные пункты в Опытном. А по шахте Бутовка били из вооружения БМП.

"На Луганском направлении обстрелов за сутки было больше всего. Вечером дважды из пулеметов противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы разных калибров в районе Троицкого", - говорится в сообщении.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое – ранены, еще 6 – получили боевые травмы", - отметили в штабе.

Также, по оперативной информации штаба, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются гарнизоны российских оккупационных войск.

"Пользуясь властью начальники гарнизонов незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, которые оставили свои дома с началом российской военной агрессии. В частности в Новоазовскьку, главари так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, захватили и перепродали более десятка дачных зданий, расположенных вблизи морского побережья", - сказано в сообщении.