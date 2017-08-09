Обострение в зоне АТО: погибли трое бойцов ВСУ, девять ранены

07:17, 09 августа 2017
Война
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Напряженная ситуация сохраняется на окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

Обстрелы велись по всем направлениям / УНИАН

За минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных погибли, еще 8 получили ранения, у одного - боевая травма. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"На Приморском направлении около 18 часов в результате минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкино получил ранения один наш военный. А в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, один украинский защитник погиб. Также, в конце суток, под минометный огонь боевиков попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП преступники дважды били по украинским защитникам в Чермалыке", - сказано в сообщении.

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На Луганском направлении, неподалеку Новотошковского, боевики применяли миномет калибра 120 миллиметров. А украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоолександровкой, еще один украинский боец получил ранения.

На Донецком направлении напряженная ситуация и далее сохраняется на окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка, передает штаб. Здесь вечером боевики активно применяли минометы разных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, боевики блокируют открытие КПВВ "Золотое". Сейчас для сообщения между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ "Станица Луганская" по мосту через реку Северский Донец.

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Теги: #ситуация в АТО#обстрелы в АТО