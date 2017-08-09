Боевики блокируют открытие КПВВ "Золотое" через линию соприкосновения, чем осложняют гуманитарную ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Во время своего очередного визита на Донбасс заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что для перемещения людей и автомобилей через линию соприкосновения на Луганском направлении необходимо открыть полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

Нынче день для сообщения между Луганской областью и ОРЛО функционирует только один единственный пешеходный КПВВ "Станица Луганская" по мосту через реку Северский Донец. Хуг лично прошел по нем пешком с багажом в 35-градусную жару и убедился, что он давно требует ремонта, а сам переход по нему за сложных климатических условий достаточно тяжелый. Украинская сторона открытия почти полностью готового к работе КПВВ "Золотое" вблизи города Попасная, которое позволит перераспределить часть пассажиропотока и в значительной степени разгрузит КПВВ "Станица Луганская", значительно улучшив тем самым гуманитарную ситуацию в регионе.

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Открытие КПВВ "Золотое" позволит провести качественный ремонт моста на КПВВ "Станица Луганская", техническое состояние которого угрожает безопасному передвижению по нему мирного населения.

"Украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к российской стороны СЦКК по содействию в открытии КПВВ "Золотое", но и до сих пор, любая реакция руководства ОРЛО на эти обращения отсутствует", - говорится в сообщении.

Боевики "продолжают цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения".

Пропускная способность КПВВ "Золотое" составляет около 5 тысяч человек и 1500 транспортных средств в сутки. Он позволит разгрузить имеющиеся КПВВ в Луганской и Донецкой областях, обеспечить более удобные и комфортные условия людям, которые пересекают линию разграничения, отмечают пограничники.