За сутки семеро боевиков уничтожены и восемь ранены - Лысенко

По оперативным данным, за прошедшие сутки потери противника составили 7 боевиков «безвозвратными» и 8 ранеными, из них 6 погибли и трое получили ранения в результате взрыва не установленного происхождения.

Читайте такжеУ Новотошковского произошел бой с ДРГ боевиков, двое украинских бойцов раненыОб этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он также подробнее рассказал о наших потерях и раненых. Лысенко сообщил, что за минувшие сутки один украинский военный убит возле Водяного, а 5 ранены.

«Один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела вблизи Водяного, 5 военнослужащих получили ранения. Среди которых двое получили ранения на Бахмутской трассе во время боевого столкновения», - сказал Лысенко.

«Также санитарные потери украинские войска понесли в районе Зайцево, Авдеевки и Крымского. При этом вблизи последнего украинский военный получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - сообщил полковник.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина», - добавил он.