В ОБСЕ назвали дату телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки"
По словам Мартина Сайдика, телефонный разговор состоится 24 июля.
Телефонный разговор лидеров стран "нормансдкой четверки", при участии президента Франции Эммануеля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина состоиться 24 июля. Об этом на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, который транслировался на телеканале "112-Украина", сказал специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик.
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"(На заседании) подгруппы по безопасности было отмечено, что благодаря "хлебному перемирию", о котором было заявлено Трехсторонней контактной группой 21 июня, количество обстрелов сократилось. Однако СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых горячих точках вблизи населенных пунктов Попасная, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметил он.
"Участники рабочей группы также вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры", - добавил Сайдик.
По его словам, стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции вблизи н.п. Васильевка и Донецкой фильтровальной станции.
"Также состоялась дискуссия о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. В этой связи я хочу выразить свою искреннюю надежду на положительные решения в преддверие телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля", - заявил Сайдик.