В ОБСЕ назвали дату телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки"

Телефонный разговор лидеров стран "нормансдкой четверки", при участии президента Франции Эммануеля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина состоиться 24 июля. Об этом на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, который транслировался на телеканале "112-Украина", сказал специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик.

Читайте такжеПолторак заверил, что на сегодня боевики не готовятся к наступательным действиям

"(На заседании) подгруппы по безопасности было отмечено, что благодаря "хлебному перемирию", о котором было заявлено Трехсторонней контактной группой 21 июня, количество обстрелов сократилось. Однако СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня в основном в так называемых горячих точках вблизи населенных пунктов Попасная, Первомайск, Мариуполь, Светлодарск и в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметил он.

"Участники рабочей группы также вернулись к вопросу защиты жизненно важных объектов инфраструктуры", - добавил Сайдик.

По его словам, стороны выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции вблизи н.п. Васильевка и Донецкой фильтровальной станции.

"Также состоялась дискуссия о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. В этой связи я хочу выразить свою искреннюю надежду на положительные решения в преддверие телеконференции лидеров "нормандской четверки" 24 июля", - заявил Сайдик.