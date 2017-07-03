С начала года на Донбассе погибли 120 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, только с начала 2017 года мы имеем 120 погибших воинов, мы имеем почти 900 раненных воинов, мы имеем 47 погибших гражданских и мы имеем более 100 раненных гражданских за это время, за этот год, когда мы все пытаемся неоднократно добиться прекращения огня на линии разграничения ", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Отметим, ранее СММ ОБСЕ заявляла, что с начала года на Донбассе жертвами конфликта стали 285 человек, из них 52 человека погибли.