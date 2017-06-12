Для украинских военных разработали радиоуправляемую "Черепашку" (видео)
12:11, 12 июня 2017Война
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Испытания "Черепашки" прошли на Яворовском полигоне.
В Сети опубликована видеозапись испытаний новой радиоуправляемой платформы для украинских военных "Черепашка". Соответствующий ролик на своей странице в Facebook публикует "Зроблено в Україні".
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"Первые испытания радиоуправляемой платформы "Черепашка" с АГС на борту", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты.
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