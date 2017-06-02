В Минобороны отрицают продвижение ВСУ в "серой зоне" на Луганщине

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко опровергает информацию о занятии украинскими военными новых позиций в районе Бахмутской трассы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями. В ходе боевых действий, активности врага, принимая во внимание постоянный перенос огня врага с одного места на другое, где сосредоточены украинские военные, в том числе наблюдательные пункты, командиры бригад время от времени принимают решение о переносе наблюдательных пунктов и опорных пунктов для того, чтобы можно было обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои боевые позиции, чтобы не подвергать личный состав опасности", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что в Луганской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады продвинулись вперед со своих позиций и взяли под контроль участка "серой зоны".

«В Луганской области бойцы 93-й ОМБР продвинулись вперед, взяв под контроль участок "серой зоны". На некоторых участках продвижения произошло на расстояние до 1,5 км. Спасибо нашим защитникам! Люблю и уважаю!!!» - написал он.