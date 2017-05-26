На юге Украины создадут полигон для испытания новейшего оружия

На юге Украины создадут полигон для испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВолонтер показал последствия обстрела боевиками Марьинской больницы (фото)«Продолжается работа по созданию государственного испытательного полигона для проведения испытания новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также мероприятий боевой подготовки подразделений Воздушных сил», - сказала она.

Позже в комментарии УНИАН Гаврилюк уточнила, что работы по созданию полигона ведутся уже полгода на юге Украины.