С начала суток на Донбассе ранены 5 украинских военных
18:39, 20 мая 2017Война
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Позиции ВСУ на Донбассе с начала суток террористы обстреляли 16 раз.
5 военных ранены на Донбассе / фото УНИАН
В течение дня российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил АТО, порой используя и тяжелое артиллерийское вооружение.
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С начала суток, по состоянию на это время, боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.
Отмечается, что враг использовал артиллерию в пригороде Авдеевки, в районе Троицкого и Новозвановки.
"С начала суток 5 украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.
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