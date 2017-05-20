С начала суток на Донбассе ранены 5 украинских военных

В течение дня российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил АТО, порой используя и тяжелое артиллерийское вооружение.

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С начала суток, по состоянию на это время, боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что враг использовал артиллерию в пригороде Авдеевки, в районе Троицкого и Новозвановки.

"С начала суток 5 украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.