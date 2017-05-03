Возле Авдеевки из-за обстрелов боевиков погиб военный – штаб

Возле Авдеевки Донецкой области погиб украинский военный во время обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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«По позициям неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

«Противник, применяя минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупного калибра, вел огонь со стороны населенных пунктов Яковлевка и Ясиноватая, которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории», – отметили в штабе.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 мая в районе населенного пункта Михайловка на Луганщине двое гражданских подорвались на растяжке, установленной оккупантами.