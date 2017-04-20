ФСБ заявила, что задержанного в Самаре "украинского шпиона" депортировали в "ДНР"

Захваченного в Самаре якобы по подозрению в работе на украинскую разведку гражданина Украины депортировали из России на территорию "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону, передает "ТАСС".

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"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию "ДНР" для дальнейшего разбирательства", - сказано в сообщении.

Как писал УНИАН, украинец, которому "шьют" принадлежность к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), был задержан на железнодорожном вокзале Самары 13 апреля.

Как утверждают в ФСБ, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции.