В зоне АТО обнаружили беспилотник с маркировкой ФСБ России (видео)

Украинские военные обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил спикер АТО Ярослав Чепурной, передает в среду телеканал Министерства обороны.

“2 апреля во время осмотра местности в районе Светлодарского выступления военнослужащими сил АТО был обнаружен БпЛА российского производства типа Гранат-1, который входит в комплекс " Наводчик-2”, – рассказал он.

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По словам Чепурного, этот аппарат предназначен для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

Кроме этого, БпЛА Гранат-1 состоит на вооружении подразделений Пограничной службы ФСБ России, отмечают в Минобороны.

На отдельных блоках летательного аппарата обнаружены маркировки “ФСБ РФ”.