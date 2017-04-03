Авдеевка до сих пор без света из-за отсутствия гарантий режима тишины со стороны боевиков

Сегодня, 3 апреля, ремонтники опять не смогли восстановить электроснабжение Авдеевки из-за отсутствия гарантий соблюдения режима тишины со стороны боевиков.

Об этом сообщает в twitter пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«По состоянию на 18.00 ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение из-за отсутствия гарантий соблюдения режима тишины со стороны ОРДО», – говорится в сообщении.

#Авдеевка по Состоянию на18.00ремонтні бригады не смогли восстановить электроснабжение из-за отсутствия гарантий соблюдение режима тишины со стороны ОРДО — МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 апреля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий.

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31 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что электромонтажники в сопровождении саперов ГСЧС, представителей СЦКК и миссии ОБСЕ утром выходили в район и починили незначительные повреждения кабеля. Но были обнаружены порывы линии электропередач на территории, временно оккупированной Россией.

1 апреля, в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, но из-за очередного обстрела вынуждены были их прекратить.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС.