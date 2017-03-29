Эксперт объяснил, как Россия пытается легализовать "ДНР" и "ЛНР"

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук объяснил, почему Кремль может заменить главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР", передает "Апостроф".

Он отметил, что разговоры о возможной смене "руководства" "ДНР" и "ЛНР" действительно ведутся на разных уровнях.

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"И то, как яростно главари "ДНР" и "ЛНР" это опровергают, свидетельствует о будущих перспективах, и для них эта тема глубоко не безразлична. Реально в разных контекстах это рассматривается. Начиная от того, что Кремль уже утомили масштабы разворовывания помощи, которая поступает из РФ. Но более приемлемая версия, по моему мнению, о том, что РФ понемногу пытается легализовать "ДНР" и "ЛНР", — считает Тымчук.

"Думаю, что они пойдут дальше, по приднестровскому и абхазскому сценариям. И в этом плане смена руководства необходима прежде всего для того, чтобы строить какие-то квазигосударственные образования", — резюмирует военный эксперт.

Ранее Тымчук сообщил, что на оккупированной территории Луганской области главари "ЛНР" начали конфиденциальное обсуждение изменения "руководства республики". Это - первый шаг к признанию Россией "республики" с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ.