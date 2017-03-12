Авдеевка снова под огнем: оккупанты используют "Грады"

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, сегодня, 12 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.

«Около 19 часов российские оккупанты начали обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Авдеевка с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”. По состоянию на 21.15 было выпущено более 10-ти ракет в направлении позиций подразделений Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении штаба АТО.

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Также в штабе АТО сообщили, что "в течение последних нескольких дней значительно возросла угроза проведения террористических актов на территории объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей".

В частности, сообщается, что фиксируются попытки проникновения на территорию, подконтрольную Украины силами ДРГ противника.

«Учитывая это, штабом АТО и силами всех субъектов антитеррористической операции - СБУ, НГУ, НПУ, ГПСУ, ГСЧС и ВСУ проводятся контрдиверсионные мероприятия в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные мероприятия», - отметили в пресс-центре.

Подразделения национальной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Проводятся дополнительные проверки граждан на блокпостах, а также в местах большого скопления людей.

В штабе отметили, что «такие меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности мирного населения».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, по состоянию на 18:00 12 марта, за день зафиксировано более 30 обстрелов, ранены трое украинских военных.