В районе ДФС завтра может установиться "режим тишины" для ремонта станции - Жебривский

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский, передает 112 Украина.

"Есть обнадеживающее сообщение сейчас, что на завтра планируют дать режим тишины и разрешить разминирование тех двух мин, которые мы наблюдали", - сообщил Павел Жебривский. Он также добавил, что в случае начала ремонтных работ водообеспечение Авдеевки сможет быть восстановлено в течение двух-трех дней.

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По словам главы области, на это время по городу будут установлены емкости с технической водой, а в учреждениях города - еще и емкости с питьевой водой. "По школам и детским садикам уже 34 кубовых емкостей расставили, и туда завозится питьевая вода", - сообщил Жебривский.

Также в планах обладминистрации закупить еще 10 емкостей, которые будут расставлены в общественных местах — школах, садиках, магазинах. В них жители города смогут свободно набрать питьевую воду. "Люди не будут без воды - как технической, так и питьевой. Понятно, что это очень дорого, но это украинцы и власть обязаны обеспечить их средствами для жизнедеятельности", - заявил Павел Жебривский.

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Кроме того известно, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила вопрос безопасности во время проведения работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

На сегодняшнем заседании особое внимание было уделено вопросам безопасности работ на Донецкой фильтровальной станции. "Стороны были согласны в том, чтобы не проводить... обстрелов и наступления на эту станцию. Второе - провести работы по разминированию в районе этой станции и подъездных дорог", - сказал Сайдик.

Также стороны обсудили вопрос о том, чтобы предоставить гарантии безопасности для рабочих станции, ремонтных бригад и персонала СММ ОБСЕ при содействии СЦКК.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, в результате обстрелов со стороны боевиков 24 февраля остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, при этом терористы препятствуют проведению аварийно-восстановительных работ.