В Авдеевке восстановлено электричество – Жебривский

Об этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Четыре дня российская сторона в СЦКК не предоставляла гарантий прекращения огня в районе порыва линии электропередач. Несмотря на это, город не опускал рук и продолжал жить и обороняться. Рашисты надеялись посеять панику. А город героически противостоит! Этот народ непобедим!» - написал Жебривский.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 24 февраля в результате вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.

Кроме того, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.