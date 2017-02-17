Журналистка рассказала о погибшем в Авдеевке бойце АТО (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Оксана Худояр.

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"Саша Корнийко, 22 года. Погиб вчера в Авдеевке. В моей памяти он симпатичный и веселый мальчик, бегает на школьном дворе. Тяжело. Вечная память", - сообщила она.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате танкового обстрела Авдеевки погибли два человека – военный и гражданский. Восемь человек были ранены, из них трое – мирные люди.