На Донбассе безработных работников угледобычи набирают в подразделения боевиков - разведка

Людей, которые остались без работы на оккупированном Донбассе, набирают в бандформирования. Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на странице в Facebook.

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"Российское оккупационное командование, воспользовавшись режимом прекращения огня (с 9 февраля), наращивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, которые остались без рабочих мест в результате прекращения поставок угля по железной дороге", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что особенно интенсивно агитационную кампанию по вербовке местного населения для прохождения военной службы по различным военным специальностям развернули в Должанске, Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

"Отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в российские террористические войска, что уже позволило существенно повысить уровень укомплектованности отдельных подразделений 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ", - информируют в ГУР Минобороны.