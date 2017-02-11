В России активно начали вербовать наемников для пополнения оккупационных войск на Донбассе – разведка

В России активизировали работу центров по вербовке наемников в состав оккупационных войск.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает на своей странице в Facebook.

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«На территории России активизирована работа вербовочных центров т.н. “добровольцев” для дальнейшего направления в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ. Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеет опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии», - говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса в связи с неукомплектованностью личным составом оккупанты заставляют командиров боевиков привлекать к военной службе женщин. Об этом сообщили в разведке.

«В связи с неукомплектованностью личным составом командования 2 АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин», - говорится в сообщении.