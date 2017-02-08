Москва готовит телепровокации на оккупированном Донбассе
19:17, 08 февраля 2017Война
3472
Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины.
Москва готовит телепровокации на оккупированном Донбассе
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
По утверждениям разведчиков, для этого российское военное командование использует съемочные группы российских телеканалов.
Читайте такжеСнайперы российских оккупантов обстреляли офицеров украинской стороны СЦКК
В частности, несколько дней назад "РИА новости" распространили заявление боевиков о том, что на Авдеевский коксохим якобы завезли ракетные комплексы "Точка У".
Однако на предприятии эту информацию уже опровергли.
Как сообщал УНИАН, в временно оккупированном Донецке ограничили оказания медицинской помощи гражданским гражданам через большое количество раненых боевиков в лечебных учреждениях города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой