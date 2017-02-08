Москва готовит телепровокации на оккупированном Донбассе

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По утверждениям разведчиков, для этого российское военное командование использует съемочные группы российских телеканалов.

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В частности, несколько дней назад "РИА новости" распространили заявление боевиков о том, что на Авдеевский коксохим якобы завезли ракетные комплексы "Точка У".

Однако на предприятии эту информацию уже опровергли.

Как сообщал УНИАН, в временно оккупированном Донецке ограничили оказания медицинской помощи гражданским гражданам через большое количество раненых боевиков в лечебных учреждениях города.