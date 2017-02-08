В больницах Донецка находится более 200 раненых боевиков, морги города забиты - ИС

09:43, 08 февраля 2017
Война
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В медицинских заведениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его словам, раненые - как из числа местных жителей, так и граждане РФ, свободных мест в больницах почти не осталось.

"Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены", - отметил Тымчук. 

Ранее разведка сообщала, что во временно оккупированном Донецке ограничили оказание медицинской помощи гражданским лицам из-за большого количества раненых боевиков в лечебных учреждениях города.

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Теги: #Донецк#больницы#морги