РосСМИ: "Гиви" подорвали свои же

Об этом cообщает российский телеканал «360» со ссылкой на источник.

Источник телеканала обратил внимание на то, что взрыв устроили внутри базы штаба «Сомали». Отмечается, что люди, устроившие "теракт", вероятно, хотели убить не только командира.

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«Данный теракт нельзя классифицировать, как вмешательство извне - бомба была заложена именно в помещении. Никаких точечных выстрелов со стороны Украины зафиксировано не было. Из этого можно сделать вывод, что „Гиви“ подорвали свои же, по аналогии с Арсеном Павловым (он же „Моторола“)», - сказал собеседник.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика «Гиви». В свою очередь в Кремле заявили о непричастности российской стороны к уничтожению во временно оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».