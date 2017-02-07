Украина не сможет противостоять РФ, если Кремль задействует авиацию и войска стратегического назначения - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

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«Я очень неплохо разбираюсь во всех имеющихся в мире вооружениях, особенно стратегических. Сегодня Украина не сможет противостоять России, если при этом будет использована авиация и ракетные войска стратегического назначения со стороны РФ. Просто не сможет. Притом Россия не выиграет эту войну, если она это использует. Но нам нужно все делать, чтобы мы имели еще более эффективные возможности для такого ответа, чтобы там и мысли такой не было», - заявил эксперт.

«Мы должны довести своё оборонительное состояние до такой формы, чтобы могли ответить (на агрессию – УНИАН) и перейти к наступательным действиям на своей территории по меньшей мере», - уверен Горбулин.