В ИС оценили вероятность полномасштабного штурма Авдеевки боевиками

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в комментарии для «Донбасс.Реалии».

По его мнению, близость Авдеевки к оккупированному Донецку (почти семь километров) - тоже может быть мотивом, который мог заставить боевиков активизироваться на Авдеевском направлении.

«Понятно, что когда боевики говорят, что наша столица «ДНР», и в то же время город могут контролировать Вооруженные Силы Украины, это для них неприемлемо. У них изначально была задача как можно дальше отодвинуть украинские войска», - сказал Тымчук.

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В то же время, считает он, разговоры о возможности полномасштабного штурма города – преувеличение: для этого сценария пока не хватает одной составляющей.

«Иловайск, Дебальцево - все масштабные наступательные операции со стороны российско-террористических войск происходят только тогда, когда есть ударное ядро в виде штатных подразделений Вооруженных сил России. Сейчас мы не наблюдаем каких-то батальонных тактических групп российской армии, которые были бы переброшены на Донбасс для того, чтобы осуществлять такие масштабные операции», - отметил координатор ИС.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.