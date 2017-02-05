"Это все, что нужно знать о Кремле" - Климкин об обстрелах Авдеевки

Как сообщается на странице МИД Украины в Facebook, по словам Климкина, "это все, что нужно знать о Кремле".

"Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, российские марионетки начинают обстрелы. Это все, что вам нужно знать о Кремле", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо - и теплоснабжением. Не работает Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки. Днем 3 февраля председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников вчера начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП.

Сегодня утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удалось осуществить через прицельный огонь оккупантов.