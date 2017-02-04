Террористы стреляли из "Градов" по Новозвановке - штаб АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

На Донецком направлении террористы из танков и БМП неоднократно обстреливали Каменку и Авдеевку. Из артиллерии калибра 152 миллиметра – Новолуганское. Из 120- и 82-миллиметровых минометов – Авдеевку, а из стрелкового оружия – Зайцево.

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На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов оккупанты обстреливали Чермалык, Широкино, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Талаковку. По Чермалыку огонь вел танк.

На Луганском направлении террористы стреляли из РСЗО БМ-21 «Град» по Новозвановке. Из минометов различных калибров – по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Всего зафиксировано 35 обстрелов.

Напоминается, что около 17.30 оккупанты начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра.