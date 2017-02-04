Ситуация в зоне АТО остается критической - Мотузяник
14:14, 04 февраля 2017Война
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Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжает оставаться сложной.
Так называемое «перемирие» в районе Авдеевки длилось всего 4 часа / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"Ситуация в районе АТО остается критической - противник вчера совершил более 100 позиций сил антитеррористической операции", - сказал Мотузяник.
Он, в частности, отметил, что так называемое «перемирие» в районе Авдеевки длилось всего 4 часа, после чего враг снова начал обстрелы.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 115 раз обстреляли украинские позиции, трое бойцов погибли, 8 были ранены.
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