Из Авдеевки эвакуировали уже 200 человек, среди них 95 детей

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что в городе функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 - благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 8,1 тыс. человек, обеспечено питание тремя полевыми кухнями. Температура воздуха составляет 7 градусов мороза.

Как известно,российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки.

По данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. Российская сторона в СЦКК предоставляла гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако каждый раз они были сорваны.

Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередач, питающей город.