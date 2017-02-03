Жители и защитники Авдеевки находятся в зоне боевых действий (фоторепортаж Reuters)
10:16, 03 февраля 2017Война
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В зоне боевых действий работают нацгвардейцы, полицейские и спасатели, также там остаются люди, которым некуда бежать.
Авдеевка / REUTERS
Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы "Град" и танки.
30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.
Как сообщал УНИАН, Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский ранее выразил надежду, что 3 февраля в Авдеевке будет установлен режим тишины.
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