Жители и защитники Авдеевки находятся в зоне боевых действий (фоторепортаж Reuters)

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы "Град" и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщал УНИАН, Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский ранее выразил надежду, что 3 февраля в Авдеевке будет установлен режим тишины.