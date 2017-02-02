В Кировоградской области простились с погибшим близ Авдеевки военным (видео)

19:20, 02 февраля 2017
Война
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С погибшим под Авдеевкой военным 72-й бригады – 36-летним Ярославом Павлюком - сегодня прощались в Компанеевке на Кировоградщине.

На Кировоградщине попрощались с погибшим под Авдеевкой Ярославом Павлюком /

Почтить своего земляка-героя пришло несколько тысяч человек, говорится в сюжете ТСН.

Они выстроились вдоль пути траурной процессии по коридору славы. Прощались с Ярославом Павлюком возле памятника "Патриотам Украины". Этот памятник люди воздвигли свой счет. 

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До войны Ярослав преподавал в местном ветеринарном техникуме, учился в аспирантуре. Ушел в армию в 2014 году и после демобилизации решил подписать контракт с армией. У мужчины осталась семилетняя дочь. Похоронили бойца в селе Петровка, где он родился.

"Когда после окончания университета он к нам пришел на работу, он был такой человечный, он имел подход к студентам, с ними всегда находил общий язык, с преподавателями работал, тянулся к знаниям", - рассказал коллега погибшего Василий Кондратюк.

 

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
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