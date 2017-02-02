В Минобороны раскрыли обстоятельства смерти двух военных под Авдеевкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он напомнил, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, 14 получили ранения.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 14 наших бойцов получили ранения. Шестеро получили боевые травмы. Оба воина, которые погибли, - это солдат и офицер, погибли, отражая одно из вчерашних утренних наступлений в районе Авдеевки», - сказал спикер.

Он также уточнил, что один военнослужащий был ранен в Попасной, еще четверо бойцов получили ранения на позиции возле шахты «Бутовка» во время обстрела врага из пушек и минометов. Остальные военные получили ранения и травмы возле Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных погибли.