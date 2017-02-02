В Минобороны раскрыли обстоятельства смерти двух военных под Авдеевкой
Они погибли, отражая наступление оккупантов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он напомнил, что за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, 14 получили ранения.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, 14 наших бойцов получили ранения. Шестеро получили боевые травмы. Оба воина, которые погибли, - это солдат и офицер, погибли, отражая одно из вчерашних утренних наступлений в районе Авдеевки», - сказал спикер.
Он также уточнил, что один военнослужащий был ранен в Попасной, еще четверо бойцов получили ранения на позиции возле шахты «Бутовка» во время обстрела врага из пушек и минометов. Остальные военные получили ранения и травмы возле Авдеевки.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 67 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских военных погибли.