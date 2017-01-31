"Ад на земле": журналист объяснил, почему ситуация в Авдеевке стала катастрофической

Остановка Авдеевского коксохимического завода в лютые морозы угрожает жизням десятков тысяч людей. Об этом в Facebook написал журналист Георгий Тихий.

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"Даже во время жестких боев января-февраля 2015 завод продолжал работать, хотя прямо на крыши цехов падали снаряды от "Града" и гибли рабочие и ремонтники. Каждый раз все восстанавливали заново. Его разбивали, а они восстанавливали, опять и опять, так по кругу. Это ад, ад на земле, здесь, рядом с нами, в нашей стране", - написал журналист.

Он напомнил, что в последний раз полная остановка завода произошла из-за обстрелов летом 2014. Но это было летом, а сейчас на улице 18 градусов мороза.

Коксохим остановился 30 января после того, как была перебита последняя линия электропередачи. На заводе начали консервацию.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить. Активные бои в Авдеевке продолжаются и утром во вторник.

В городе организованы пункты обогрева, раздачи питания и теплой воды. Местные власти и ГСЧС готовятся к эвакуации мирных жителей.