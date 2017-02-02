В Днепр ночью привезли шестерых раненых бойцов, один – в тяжелом состоянии

В госпитали Днепра этой ночи привезли шестерых раненых военных из зоны АТО. Один из них потерял ногу и находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТСН.

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Кроме него, днепровские медики борются за жизнь военных, подвергшихся крайне тяжелым ранениям под Авдеевкой в начале недели.

Лишь накануне в областной больнице Мечникова провели шесть сложнейших операций. Самая длинная длилась более пяти часов.

Сообщается, что бойцов, которых уже стабилизировали, из Днепра переправляют дальше от фронта: в Одесский госпиталь на самолете отправили тринадцать пациентов с минно-взрывными и осколочными ранениями.

Дальнейшее лечение они будут проходить в южном военно-медицинском центре.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в боях на Донбассе двое украинских военных погибли, 14 ранены и травмированы.