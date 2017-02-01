Саперы начали разминировать линии электропередач в Авдеевке

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к соответствующим работам привлечены 2 пиротехнических расчета и 2 аварийные бригады для ремонта высоковольтных линий. Также в городе работают пиротехнические группы.

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В ГСЧС отметили, что теплоснабжение в Авдеевке осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов, в квартирах температура воздуха – 15 градусов тепла. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечено 3 мощных передвижных электростанции).

Водоснабжение жителей города в настоящее время осуществляется по графику 2 раза в сутки. Для электропитания насосной станции и подачи питьевой воды из резервуаров установлен генератор большой мощности, который доставлен подразделениями ГСЧС Запорожской области.

В городе также организован подвоз питьевой и технической воды для населения.

В службе также информируют, что вчера из Авдеевской городской больницы в центральную районную больницу Константиновки перевезли 15 тяжелобольных. Осуществили и эвакуацию 20 стариков из дома для престарелых в пгт Билецкое Добропольского района.

Кроме того, сегодня на трех автобусах перевезли 77 человек (из них 19 взрослых и 58 детей) в пансионаты «Жемчужина Донеччины» и «Изумрудный городок» в Святогорске. Также 13 человек доставлены в Покровск, из них 3 ребенка, в Мариуполь - 11 человек, из них 4 детей.

В то же время развернуто 11 пунктов обогрева, 3 военные полевые кухни.

Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Сегодня в полдень глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.