Сегодня на Донбассе погибли двое бойцов, еще двое ранены - штаб АТО

14:24, 01 февраля 2017
Война
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По состоянию на 14:00 на Донбассе двое военных Вооруженных сил Украины погибли и еще двое получили ранения.

Через обстрелы боевиков на Донбассе сегодня погибли уже двое украинских бойцов / УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в социальной сети Facebook.

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В штабе подчеркнули, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня.

"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, вблизи шахты Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригоровке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - подчеркнули в пресс-центре.

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Теги: #АТО#Авдеевка#война