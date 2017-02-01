Сегодня на Донбассе погибли двое бойцов, еще двое ранены - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в социальной сети Facebook.

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В штабе подчеркнули, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно установления режима прекращения огня.

"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, вблизи шахты Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригоровке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - подчеркнули в пресс-центре.