"Только бы те не пришли!": жительница Авдеевки в слезах просит военных не бросать город (видео)
12:55, 01 февраля 2017Война
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Жительница Авдеевки пришла на пункт обогрева в Авдеевке и в слезах попросила украинских военных не покидать город.
Жительница Авдеевки попросила военных не оставлять город / Скріншот
Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества общественной инициативы «Комірець» в Facebook.
На видео видно, как женщина в слезах просит украинских защитников не оставлять город.
«Я согласна и голод перенести, только бы те не пришли!», – сказала жительница Авдеевки.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов осталось без водо-, электро- и теплоснабжения.
Сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня.
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