"Только бы те не пришли!": жительница Авдеевки в слезах просит военных не бросать город (видео)

Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества общественной инициативы «Комірець» в Facebook.

На видео видно, как женщина в слезах просит украинских защитников не оставлять город.

«Я согласна и голод перенести, только бы те не пришли!», – сказала жительница Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов осталось без водо-, электро- и теплоснабжения.

Сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня.