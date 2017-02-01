Оккупированный Донецк остался без воды из-за боев

12:35, 01 февраля 2017
Война
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Донецк и часть Макеевки остались без воды после того, как была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

В оккупированном Донецке отключили воду / Фото УНИАН

Подача воды в Донецк и на Червоногвардейский район Макеевки полностью остановлена.  Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Донбасса".

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"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ)", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из-за жестоких боев под Авдеевкой также обесточен коксохимический завод, который обеспечивает город отоплением. Температуру в квартирах удается поддерживать на уровне 15 градусов. Вода в Авдеевке частично есть, но поступает только до 4 этажа многоэтажек

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Теги: #АТО#Донецк#Авдеевка