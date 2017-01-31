В Днепре сейчас оперируют двух тяжелораненых бойцов из под Авдеевки, доставленных сегодня в госпиталь

Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко прокомментировал состояние бойцов сил АТО, которые были госпитализированы в результате обстрелов под Авдеевкой.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Ночью поступило двое. Где-то в 12 часов, недавно, поступило еще двое бойцов, один с минно-взрывным, другой – с пулевым ранением. Оба тяжелые. Им сейчас делают операции, мы надеемся, что их удастся спасти", - прокомментировал Сергей Рыженко.

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Главный врач также сообщил, что ранее доставленые в больницу раненые идут на поправку:

"Все поправляются, женщина, которая получила сильное ранение ноги, пытается вставать уже. У нее именно травматический перелом в области бедра, тяжелый. Второй гражданский пришел в сознание, у него черепно-мозговая травма, осколочная, сильное ранение в грудь. Он в сознании, общается, говорит по телефону".

Также главный врач Днепропетровской областной больницы прокомментировал информацию о том, что вечером в отделение должен поступить борт с ранеными:

"Знаем, что вечером еще будет борт с ранеными. Руководители областной власти стараются изо всех сил, чтобы наши раненые бойцы не нуждались ни лекарствах, ни в еде".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.