Боевики перебрасывают дополнительные силы под Авдеевку - ИС

В последние дни оккупанты сильно активизировались и били практически по всей зоне АТО за исключением небольших участков Луганского оперативно-тактического направления. Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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«Кроме обстрелов и вооруженных провокаций со стороны оккупантов зафиксировано несколько интенсивных боевых столкновений. При этом противник использовал ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), реактивную артиллерию (БМ-21 Град-П), бронетехнику (в ряде случаев – танки), 82-мм и 120-мм минометы», - говорится в сообщении.

В ИС подчеркнули, что особенно затяжные бои фиксировались в районе Авдеевской промзоны (по обе стороны Ясиновского переулка), на запад от железнодорожной станции Ясиноватая-2, в районе между рынком «Господар» и ГФС.

По данным группы, оккупанты не раз силами усиленного взвода и нескольких пехотных групп (до 15 человек каждая), при поддержке минометного огня (2 батареи 120-мм минометов и как минимум одна батарея 82-мм минометов) пытались оттеснить или отбросить украинские войска от трассы Е50, действуя от поселка Каштановое, Ясиноватской развязки, границы Минеральное – Яковлевка и северных окраин Спартака.

«При этом противник несколько раз совершал артподготовку перед и во время действий пехоты, с использованием 122-мм артиллерии (8 орудий типа Д-30\30А) и 152-мм артиллерии (6 ед. 152-мм САУ 2С3 «Акация»). Эпизодически оккупанты применяли бронетехнику (2 танка и 4 ББМ – БМП и БТР)», - подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ИС, в результате боев на этом участке противник так и не смог добиться выполнения поставленных командованием задач.

«Подразделения сил АТО, которые держат оборону на этом участке, смогли в ходе боев нанести огневое поражение штурмовым группам оккупантов и вынудили их отойти на исходные рубежи», - добавили в группе.

Как сообщал УНИАН, во время штурма Авдеевки четверо украинских военных погибли, еще пятеро были ранены. Утром в понедельник бои в этом районе вновь усиливаются.