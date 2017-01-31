Соцработники и участковые инспекторы работают с жителями Авдеевки, в городе паники нет - Жебривский

Социальные работники и участковые инспекторы постоянно работают с жителями Авдеевки, паники в городе нету, собщает на своей странице Facebook председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

По его словам, Авдеевский коксохим продолжает поддерживать в теплосети надлежащую температуру. Средняя температура в квартирах +15°. Все коммунальные службы города обеспечены топливом.

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"Спасибо Каритас за палатки для обогрева и продукты. Спасибо Днепр за большую фуру продуктов питания. Спасибо Словянск за средства гигиены и продукты. Спасибо Бахмут за теплую обувь и одеяла. Спасибо ВСУ и Нацгвардии за огромную опретивну помощь. Спасибо волонтерам за самоотверженность! Спасибо Украине за искренность, теплоту, поддержку и помощь!", - написал Жебривский.