Турчинов прокомментировал попытки боевиков прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки

Об этом во время встречи с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Читайте такжеБои под Авдеевкой: разведка сообщила о значительных потерях боевиков

Он подчеркнул, что обострение ситуации возле Авдеевки произошло после завершения инспекционной поездки ОБСЕ на Донбассе.

"За позапрошлые сутки мы потеряли 4 бойцов, 12 - ранены, а за прошедшие сутки у нас уже 3 убитых и значительно больше раненых - 23, но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение", - заявил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.