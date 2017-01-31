Боевики штурмуют позиции ВСУ в районе Авдеевки, отказались от режима "тишины" - штаб АТО

11:23, 31 января 2017
Война
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Российско-оккупационные войска не прекращают штурмовые действия в районе населенного пункта Авдеевка.

Штурмы позиций сил АТО в районе Авдеевки не прекращаются / facebook.com/LarysaSargan

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Террористы активно применяют артиллерию и минометы. "Оккупантов не останавливают даже собственные потери, которые они понесли в результате попыток захвата украинских позиций", - отметили в штабе АТО.

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В связи со сложной ситуацией командование сил АТО предложило противоположной стороне обеспечить 31 января соблюдении режима "Тишина".

"Это имело целью дать возможность русско-оккупационным войскам осуществить поиск и эвакуацию тел погибших в этом районе боевых действий. Об указанном была заранее проинформирована российская сторона СЦКК установленным порядком", - рассказали в пресс-центре АТО.

Однако, отметили в штабе, противоположная сторона это предложение проигнорировала.

По данным штаба АТО, в течение последних дней в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

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Теги: #АТО#Авдеевка#боевики#тишина#потери