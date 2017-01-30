Стала известна дата прощания с погибшими под Авдеевкой военными (фото)

Об этом 72-я гвардейская ОМБР написала на своей странице в Facebook.

"Эти наши воины первыми вступили в бой с врагом, первыми ступили во вражеские окопы и блиндажи и первыми приняли на себя страшный удар разъяренного врага, отдав свои жизни за каждого из нас", - говорится в сообщении.

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Также в ВСУ назвали имена погибших украинских военных:

- капитан Кизило Андрей Александрович;

- младший сержант Бальченко Владимир Иванович;

- солдат Оверченко Дмитрий Александрович;

- сержант Крижанский Владимир Алексеевич.