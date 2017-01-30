Стала известна дата прощания с погибшими под Авдеевкой военными (фото)
19:42, 30 января 2017Война
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В среду в 11:00 Украина будет прощаться на Майдане с бойцами АТО, которые погибли 29 января вблизи Авдеевки от осколочных ранений во время отражения вражеской атаки.
Под Авдеевкой погибли 4 военных / facebook.com/72.brigade.best
Об этом 72-я гвардейская ОМБР написала на своей странице в Facebook.
"Эти наши воины первыми вступили в бой с врагом, первыми ступили во вражеские окопы и блиндажи и первыми приняли на себя страшный удар разъяренного врага, отдав свои жизни за каждого из нас", - говорится в сообщении.
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Также в ВСУ назвали имена погибших украинских военных:
- капитан Кизило Андрей Александрович;
- младший сержант Бальченко Владимир Иванович;
- солдат Оверченко Дмитрий Александрович;
- сержант Крижанский Владимир Алексеевич.
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