Обострение боев на Донбассе: российский куратор боевиков сообщил о потерях "ДНР"

Российский куратор боевиков так называемой "ДНР" Александр Жучковский на своей странице в соцчети сообщил о ликвидированных террористах.

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"Потери с точностью до человека указать сложно - данные как всегда противоречивы. Насколько мне известно от товарищей, ополченцев погибло не менее десяти, раненых на линии фронта около трех десятков. Это относительно малые потери, учитывая высокую интенсивность военных действий", - утверждает он.

Жучковский отметил, что боевики применяют реактивную артиллерию, причем не только "Грады", но и "Ураганы".

Ранее в разведке при Минобороны Украины сообщили, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.