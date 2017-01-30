В больницу Днепра доставили тяжело раненного под Авдеевкой

Об этом сообщил главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает 112.ua.

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"Доставили одного военного, очень серьезно раненого. Взрывное ранение. Ранение в грудную клетку, повредило голову осколками. В настоящее время в операционном зале наши врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. И двое гражданских. Женщина 58 лет. Она также с минно-взрывной травмой, у нее осколочный перелом бедра. И мужчина 40 лет со сложными ранениями головы, грудной клетки, конечностей. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас ему оказывают помощь", - рассказал Рыженко.

Он добавил, что состояние двоих раненых крайне тяжелое.

"Всем им понадобится реанимационная помощь. Мы надеемся, что поставим их на ноги, есть такая уверенность", - говорит врач.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО 5 украинских военных погибли, 9 ранены и еще 4 - травмированы.