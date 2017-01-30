Вблизи Авдеевки военные захватили боевика: он уже дает показания СБУ

Об этом сообщает пресс-секретарь бригады, что находится на позициях в районе Авдеевки, Елена Мокринчук, пишет Украинская правда.

В то же время, по информации источников в СБУ, были задержаны трое раненых боевиков, когда силы АТО вступили в бой с ДРГ боевиков. Однако двое боевиков погибли от ран.

Читайте такжеШтурм Авдеевской промзоны: боевики сообщили о смерти своего командира

Как отмечается, задержанный является гражданином Украины из города Макеевка, Донецкой области, 1988 года рождения. Он был членом незаконного формирования боевиков "Восток". В подразделении был оператором установки ПТУР.

Задержанный передан в СБУ и дает показания. На него заведено дел по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины – терроризм.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 января, около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.

В воскресных боях погибли четверо украинских военных.